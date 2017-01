Luis Iberico pide consenso para elegir a defensor del pueblo Luis Iberico, presidente del Congreso de la República, exhortó a los grupos parlamentarios a llegar a un consenso para elegir hoy al defensor del pueblo, luego de frustrarse dicho asunto la semana pasada. El titular del Legislativo admitió que si el objetivo no es alcanzado, el tema deberá dejarse de lado para que sea resuelto en el próximo Congreso. "Si no se propone un nombre ni se sostiene un compromiso de manera explícita es mejor dejar allí las cosas para no maltratar a otras personalidades que pudieran asumir el cargo", manifestó. Su exhortación se dirigió principalmente a los representantes de Gana Perú y de Fuerza Popular a fin de que "se pongan de acuerdo", teniendo en cuenta que son las bancadas más grandes. La Comisión Especial encargada de seleccionar candidatos a defensor del Pueblo y un miembro del Tribunal Constitucional sesionará hoy y estará presidida por Luis Iberico. El grupo de trabajo se reunirá a las 11:00 a.m. en la sede del Palacio Legislativo.